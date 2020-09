Gustav Mahler trauert in den "Liedern eines fahrenden Gesellen" um eine verlorene Liebe - und erprobt musikalisches Material, das sich später in der ersten Sinfonie wiederfindet. Auch Arnold Schönberg ist noch auf der Suche, als er 1899 die Gedichtvertonung "Verklärte Nacht" schreibt. Seine Klangsprache ist spätromantisch, erkundet aber schon neue Sphären. Neu, anders, vor allem aber populär war die Dreigroschenoper mit ihren Songs von Kurt Weill, die sich um Sex und Verbrechen drehen. Für das Abschlusskonzert des Kunstliedfestivals "Der Zwerg" in Sindelfingen hat Festivalleiter und Bariton Johannes Held aus diesen Werken ein Programm der Kontraste zusammengestellt und Corona-tauglich gemacht: Alle Werke wurden für Klaviertrio arrangiert.

Gustav Mahler

Lieder eines fahrenden Gesellen arr. für Klaviertrio

1. Wenn mein Schatz Hochzeit macht

2. Ging heut morgen übers Feld

3. Ich hab ein glühend Messer

4. Die zwei blauen Augen

Kurt Weill

"Lieder eines unmoralischen Menschen"

Songs aus der Dreigroschen-Oper

1. Die Moritat von M. Messer

2. Die Ballade von der sexuellen Hörigkeit

3. Kanonensong

4. Zuhälterballade



Arnold Schönberg

Verklärte Nacht op. 4 arr. für Klaviertrio

Johannes Held, Bariton

Morgenstern Trio:

Catherine Klipfel, Klavier

Stefan Hempel, Violine

Emanuel Wehse, Cello

Aufnahme vom 6. August 2020 aus dem Odeon der SMTT, Sindelfingen