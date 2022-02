Stuttgarter Kunstmuseum wird "Museum des Jahres 2021" (Bernd Weißbrod/dpa)

Die deutsche Sektion des Kunstkritikerverbandes AICA bescheinigte dem Haus einen "besonders weit gespannten Blick" auf die Kunstwelt. Mit Werken von Otto Dix und Willi Baumeister kämen sowohl die unmittelbare Gegenwartskunst als auch die Klassische Moderne zu ihrem Recht. In dem Museum am Stuttgarter Schlossplatz habe zudem das globale Kunstgeschehen ebenso seinen Platz wie das künstlerische Schaffen in der Region.

"Über längere Zeit beobachtet"

AICA-Vizepräsident Korinthenberg sagte dem Deutschlandfunk, bei der Auszeichung gehe es um die Ehrung eines Hauses, das man über längere Zeit beobachtet habe und das in besonderer Weise durch sein Programm hervorsteche. In Stuttgart sei dabei vor allem der spartenübergreifende Ansatz zu nennen. Das Kunstmuseum wird seit 2010 von Ulrike Groos geleitet. Sie sagte der Deutschen Presse-Agentur, man habe die Jury mit einer eigenen Handschrift und einem mutigen Programm überzeugen können.

International mit 5.000 Kritikern

In der deutschen AICA-Sektion sind mehr als 200 Autoren, Journalisten und Publizisten vertreten. Die undotierten Auszeichnungen werden jährlich vergeben, einen Termin dafür gibt es noch nicht. International wirken in dem Verband rund 5000 Kritiker mit.

Den Titel "Ausstellung des Jahres" vergab die Jury an "The Witness-Machine Complex" des britischen Turner-Preisträgers Lawrence Abu Hamdan im Kunstverein Nürnberg. Diese Schau befasst sich mit den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen der Jahre 1945/46.

