Der chinesische Künstler Ai Weiwei hat in Düsseldorf seine neue Ausstellung präsentiert.

Nach Angaben der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen ist es die bislang größte Schau von Weiweis Arbeiten in Europa. Riesige Installationen, Fotos, Skulpturen und Filme sind in den zwei Ausstellungshallen des Museums zu sehen. Einige der größeren Werken werden erstmals seit Jahren wieder vollständig gezeigt. "Ich bin berührt, sie zusammen zu sehen", sagte der Künstler vor der Eröffnung.



Die größte Arbeit der Schau, "Sunflower-Seeds", vereint auf 650 Quadratmetern hundert Tonnen handbemalte Sonnenblumenkerne aus Porzellan, die zu einem gigantischen Rechteck aufgeschichtet sind. Das Werk "Laundromat" besteht aus 40 Kleiderständern, an denen zurückgelassene Wäsche aus einem griechischen Flüchtlingslager hängt. Mit dem Thema Flucht und Migration beschäftigt sich Ai Weiwei seit Jahren - und sorgt immer wieder für kontroverse Debatten. Kritiker werfen ihm Erinnerungskitsch und Aktionismus vor.



Der Kunstexperte Jörg Biesler sagte im Deutschlandfunk (Audio), entscheidend sei vor allem die Frage, wer von den Werken Ai Weiweis profitiere. Zwar betone der Künstler stets, Flüchtlingen eine Stimme verleihen zu wollen. Letztendlich profitiere Ai Weiwei jedoch vom Leid der Menschen, betonte Biesler. Die Flüchtlinge hätten dagegen wenig von den Arbeiten des Künstlers.



Zu sehen ist die Ausstellung mit dem Titel "Ai Weiwei" vom 18. Mai bis 1. September in der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf.