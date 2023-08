Dominikanische Republik

Auslöser für den verheerenden Brand war offenbar eine Explosion in einer Bäckerei in San Cristobal nahe der Hauptstadt der Dominikanischen Republik, Santo Domingo. (AP / Jolivel Brito)

Es werde gegen mehrere Personen der Firma "Vidal Plast" ermittelt, teilte die Polizei mit und korrigierte damit frühere Angaben, wonach die Explosion in einer Bäckerei geschehen sei. Bei dem Vorfall in einem belebten Geschäftszentrum in San Cristobal westlich der Hauptstadt Santo Domingo waren am Montag 31 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 60 weitere Personen wurden verletzt. Vidal Plast kauft, recycelt und verkauft Kunststoffmaterialien.

