Proteste nach tödlichen Schüssen in Paris

Mehrere hundert Menschen zogen nach Angaben der Polizei größtenteils schweigend durch die Stadt und hielten Porträts der Getöteten in den Händen. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte, wird der Tatverdächtige heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dabei soll über die Einleitung eines Verfahrens entschieden werden.

Der Täter hatte am Freitag in einem kurdischen Kulturzentrum drei Menschen erschossen. Gestern gab der Mann an, aus rassistischen Motiven heraus gehandelt zu haben.

