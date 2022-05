Blick auf die Stadt Sindschar (Archivbild) (picture alliance / dpa / Benno Schwinghammer)

Ein Vertreter der autonomen Region Kurdistan sprach von insgesamt 10.000 Menschen, die aus dem Sindschar-Gebirge vertrieben wurden. Viele von ihnen mussten bereits 2014 vor der Terrororganisation IS fliehen. Die jesidische Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad forderte internationale Hilfe zur Lösung der Sicherheitsprobleme und zum Schutz der Zivilbevölkerung in der Region.

Die Kämpfe in der Region waren nach Angaben des Militärs am Sonntag ausgebrochen, als die irakische Armee Kontrollpunkte der kurdischen YBS-Miliz auflösen wollte. In der Region kommt es immer wieder zu Gewalt. Ein Regierungsvertreter in Bagdad hatte zuletzt erklärt, die Lage in Sindschar habe sich inzwischen wieder normalisiert.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.