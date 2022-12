Ein Absperrband vor dem Tatort in Paris, wo ein Angreifer mindestens drei Menschen erschossen hat (IMAGO / Xinhua / Gao Jing)

Der französische Innenminister Darmanin kündigte an, dass die Polizei Versammlungsorte der kurdischen Gemeinde bewachen werde. Dies gelte auch für diplomatische Vertretungen der Türkei, um Gegenangriffe zu verhindern. Der Demokratische Kurdische Rat in Frankreich als Dachverband von 24 kurdischen Vereinen erklärte, es handele sich um eine terroristische Attacke, zu der es nach zahlreichen türkischen Drohungen gekommen sei. Die Türkei bekämpft seit langem kurdischen Unabhängigkeitsbestrebungen. Die drei Getöteten und die drei Verletzten seien kurdische Aktivisten, teilte der Rat weiter mit. Für den Mittag ist in der französischen Hauptstadt eine Demonstration von Kurden angekündigt.

Der mutmaßliche Täter, ein 69-jähriger Franzose, wurde festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, gestern mit einer Schusswaffe das Kulturzentrum und umliegende Geschäfte angegriffen zu haben. Nach Angaben von Innenminister Darmanin wird noch geprüft, ob die Tat einen rechtsextremistischen Hintergrund hat.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.