Kuriose Mondformation am 18. Juli Der Fünfer-Würfel auf dem Mond

Heute Abend (18.07.) steht der zunehmende Mond am Himmel. Im Teleskop ist zu sehen, dass der große Krater Copernicus am Terminator auftaucht – an der Licht-Schatten-Grenze auf dem Mond. Dort gibt es heute ein besonders Schauspiel.

Von Dirk Lorenzen

