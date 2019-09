Nach dem schwachen Abschneiden der FDP bei den Landtagswahlen im Osten kritisiert der Chef des thüringischen Landesverbandes, Kemmerich, den Bundesvorsitzenden Lindner.

Die Funke-Mediengruppe zitiert aus einem Brief, in dem es heiße, Lindner habe der Partei eine falsche Ausrichtung gegeben. So würden die Freien Demokraten in aktuellen Debatten als "häufig zu blass und indifferent" wahrgenommen. Die Menschen in Ostdeutschland wünschten sich stattdessen klare Kante und Lösungen, die die Lebenswirklichkeit der Menschen auch jenseits urbaner Zentren wie Berlin, Hamburg oder Köln anerkennen. Konkret forderte Kemmerich seine Partei auf, sich auf die Felder Wirtschafts-, Migrations- und Klimapolitik sowie eine neue diplomatische Annäherung an Russland zu konzentrieren.



Bei den Wahlen in Sachsen und Brandenburg war die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Ende Oktober wird auch in Thüringen ein neuer Landtag gewählt.