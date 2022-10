Krieg dürfe niemals Politik ersetzen, sagte sie in ihrer Predigt bei einem Gottesdienst in Wittenberg anlässlich des Reformationstages. Friedensverhandlungen schienen derzeit in weiter Ferne zu liegen. Um so nötiger sei jedes Gespräch, das darauf abziele, dass die Waffen schweigen.

Die EKD-Ratsvorsitzende erneuerte zudem ihre Kritik am Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Partriarch Kyrill. Dieser gilt als Unterstützer des russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Der Gottesdienst in Wittenberg ist zentraler Teil der Feiern zum heutigen Reformationstag. Weltweit erinnern Protestanten an die Anfänge der evangelischen Kirche, als der damalige Augustinermönch Martin Luther an der Schlosskirche Wittenberg seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel der Kirche veröffentlichte.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.