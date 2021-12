Annette Kurschus, Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) (picture alliance/dpa / Friso Gentsch)

Im Heiligabend-Gottesdienst in Bielefeld sagte die Theologin, dies gelte über die Kirche hinaus auch für Parlamente und den Familientisch. Wörtlich sagte Kurschus, es gehe um Reden, in denen "wir uns gegenseitig an das erinnern, was wirklich zählt". Sie verwies in diesem Zusammenhang auf eine Weihnachtspredigt des US-Bürgerrechtlers Martin Luther King. Dieser habe hevorgehoben, dass alle Menschen - ungeachtet von politischen und ideologischen Unterschieden - Brüder seien.

