Angesichts des erneuten Kursverfalls der türkischen Lira hat Präsident Erdogan Vorwürfe gegen den Westen erhoben.

Die USA und andere westliche Staaten versuchten die Türkei durch Angriffe auf den Wechselkurs in eine Falle zu locken, sagte Erdogan in Ankara. Die Banken trieben vor den Kommunalwahlen am Sonntag Spielchen mit der Währung. Welche Geldhäuser er meinte, ließ Erdogan offen. Zugleich erneuerte er seine Forderung an die Notenbank, dass die Inflation durch eine Senkung der Leitzinsen bekämpft werden müsse. Die türkische Lira war heute im Vergleich zum Dollar-Kurs um mehr als 5 Prozent gefallen.