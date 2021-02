Die USA vollziehen im Jemen-Krieg einen Kurswechsel.

Das Weiße Haus in Washington teilte mit, die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition werde nicht weiter unterstützt. Präsident Biden plane außerdem, einen neuen Sondergesandten zu benennen. Dieser solle eine "aktivere und engagiertere Rolle" einnehmen, um zur Beilegung des Konflikts im Jemen beizutragen.



Seit rund sechs Jahren kämpft in dem asiatischen Land die Armee der international anerkannten Regierung gemeinsam mit der Militärkoalition gegen schiitische Huthi-Rebellen. Diese erhalten Unterstützung vom Iran. Nach Einschätzung internationaler Organisationen wurden in dem Krieg im Jemen bereits mehr als 100.000 Menschen getötet.

