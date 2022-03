In Dessau endet heute das Kurt-Weill-Fest. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Trotz Corona-bedingter Einschränkungen seien nahezu alle Veranstaltungen ausverkauft gewesen, sagte eine Sprecherin. Unter dem Motto "Musik. Spiegel der Zeit" standen 30 Veranstaltungen mit 400 Künstlerinnen und Künstlern auf dem Programm. Wegen der geltenden Abstands- und Hygieneregeln waren allerdings weniger Karten als sonst im Angebot.

Kurt Weill war ein enger Weggefährte von Bertolt Brecht und hat unter anderem die Musik zur "Dreigroschenoper" komponiert. Im Jahr 1900 wurde er in Dessau als Sohn eines jüdischen Kantors geboren. Vor den Nazis floh er in die USA, wo er zu einem gefeierten Komponisten am Broadway wurde.

