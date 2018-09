Die Europäische Union wird nach den Worten von Österreichs Bundeskanzler Kurz mit Ägypten über Flüchtlingsthemen verhandeln.

Erstmals habe sich ein Land in Nordafrika bereit erklärt, mit der EU über Migrationsfragen zu sprechen, erklärte Kurz am zweiten Tag des informellen Gipfeltreffens in Salzburg. Die Regierung in Kairo verhindere bereits seit 2016, dass Schiffe mit Flüchtlingen nach Europa ablegten. Kurz und EU-Ratspräsident Tusk waren am vergangenen Wochenende nach Kairo gereist, um mögliche Vereinbarungen mit Ägypten auszuloten.



Zum Austritt Großbritanniens aus der EU sagte Kurz, in einigen Punkten seien die Positionen weiterhin sehr unterschiedlich. Aller Voraussicht nach wird es im November einen Sondergipfel zum Brexit geben.