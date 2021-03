Kurz vor der Parlamentswahl in den Niederlanden hat die Polizei Wasserwerfer gegen oppositionelle Demonstranten eingesetzt.

Hunderte Regierungsgegner versammelten sich in einem Park in Den Haag. Als sich einige der Demonstranten nach Ende der Kundgebung weigerten, den Park zu verlassen, versuchten Polizisten mit Schlagstöcken und Hunden, die Versammlung aufzulösen. Auch Beamte auf Pferden waren im Einsatz. Schließlich setzte die Polizei Wasserwerfer ein. Viele Demonstranten schützten sich mit Regenschirmen gegen die Wassermassen. Die Kundgebung richtete sich gegen die amtierende Regierung von Ministerpräsident Rutte, aber auch gegen die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Beschränkungen im Land.



Die Niederländer sind Anfang der Woche zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Ruttes liberale Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) liegt derzeit in den Umfragen vorn.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.