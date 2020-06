Wegen der Corona-Krise haben viele Unternehmen in Deutschland Kurzarbeit beantragt.

Besonders betroffen ist nach Angaben des Ifo-Instituts das Gastgewerbe. Hier waren im Mai 796.000 Beschäftigte in Kurzarbeit, das sind 72 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse in der Branche. Im Fahrzeugbau waren es 513.000 oder 43 Prozent, im Autohandel 289.000 oder 44 Prozent der Mitarbeiter. Ifo-Experte Link erklärte, durch die historisch einmalig hohe Zahl an Kurzarbeitern seien Entlassungen und Firmenpleiten vorerst verhindert worden.