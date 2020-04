Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert eine Erhöhung des Kurzarbeitergelds.

Das DGB-Vorstandsmitglied Buntenbach sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, ansonsten drohe zahlreichen Beschäftigten im unteren Lohnbereich durch die Coronakrise ein Abrutschen in Hartz IV. Betroffen seien vor allem Angestellte in Dienstleistungsberufen wie Einzelhandel, Gastronomie und Gebäudereinigung sowie Kulturschaffende. Den DGB-Daten zufolge haben Kurzarbeiter aus diesen Bereichen zum Teil nur rund 720 bis 780 Euro im Monat zur Verfügung. Vor allem zuvor in Teilzeit angestellte Arbeitnehmer fielen schnell unter die Grenzen der Grundsicherung und müssten ergänzend Hartz IV beantragen.



Die Zahl der Betriebe, die Kurzarbeit angemeldet haben, stieg bundesweit auf 650.000. Das gab die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg bekannt. Dies bedeute eine Steigerung um rund 40 Prozent gegenüber dem jüngsten Vergleichswert.