Unternehmen sollten Phasen der Kurzarbeit nach Ansicht der Förderbank KfW für Fortbildungen ihrer Mitarbeiter nutzen.

Die Firmen sollten dafür dann auch eine höhere staatliche Unterstützung erhalten, sagte KfW-Chefvolkswirtin Köhler-Geib in Frankfurt am Main. An dieser Stelle sei es wichtig, mit Anreizen zu arbeiten, da das Land dringend mehr Fachkräfte brauche. Zudem gebe es in Deutschland vor allem bei der Digitalisierung Nachholbedarf.

