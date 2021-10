In Deutschland sind corona-bedingt weiterhin mehr als 600.000 Beschäftigte in Kurzarbeit, allerdings gehen die Zahlen leicht zurück.

Wie das Ifo-Institut mitteilte, waren im September 610.000 Menschen in Kurzarbeit nach 694.000 im August. Das entspricht einer Quote von 1,8 Prozent der abhängig Beschäftigten. Den stärksten Rückgang gab es im Gastgewerbe, das von der Lockerung nach den Corona-Beschränkungen profitiert. Hier sind aktuell 5,5 Prozent oder 58.000 Beschäftigte in Kurzarbeit, im Vormonat waren es noch 7,6 Prozent. Auch im Einzelhandel sank der Anteil der Kurzarbeitenden.



Einen Anstieg verzeichnet dagegen die Industrie. Vor allem in der Autobranche macht sich die Chipkrise bemerkbar, deshalb stieg der Zahl der Kurzarbeiter von 250.000 auf 260.000.

