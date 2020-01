Die Gewerkschaft IG Metall und der Arbeitgeberverband Gesamtmetall haben sich zuversichtlich gezeigt, dass die Bundesregierung den Zugang zum Kurzarbeitergeld erleichtern wird.

IG-Metall-Chef Hofmann sagte nach einem Treffen im Kanzleramt, es werde eine baldige Entscheidung erwartet. Es gehe darum, Unternehmen eine Brücke zu bauen, die von der Konjunkturflaute und den strukturellen Umbrüchen in der Automobilwirtschaft betroffen seien. Ähnlich äußerte sich Gesamtmetall-Chef Dulger.



Aus Regierungskreisen verlautete, das Kanzleramt, das Wirtschafts- und das Arbeitsministerium strebten eine Einigung bis Ende des Monats an. Erwogen wird, dass die Bundesregierung die Regeln für das Kurzarbeitergeld per Verordnung lockern kann.