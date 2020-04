Nord-Korea hat erneut Raketen getestet.

Nach Angaben der südkoreanischen Armee handelte es sich um Kurzstreckenraketen, die gegen Schiffe eingesetzt werden können. Mehrere Geschosse seien zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan ins Meer gestürzt, hieß es.



Bereits in den vergangenen Wochen hatte Nordkorea mehrere Waffen getestet. Machthaber Kim Jong Un kündigte Anfang dieses Jahres an, sich nicht mehr an ein Testmoratorium zu halten.