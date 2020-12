Bei der Parlamentswahl in Kuwait hat die Opposition fast die Hälfte aller Sitze gewonnen.

Das gab die Wahlkommission im staatlichen Fernsehen bekannt. Demnach verfügt die Opposition in dem Golfstaat nun über 24 der 50 Sitze in der Volksvertretung.



Die einzige bisherige Abgeordnete verlor allerdings ihr Mandat in der 50-köpfigen Volksvertretung. Bei der gestrigen Wahl hatten 29 Frauen kandidiert, keine schaffte den Sprung ins Parlament.



Kuwait hatte 1962 als erster arabischer Golfstaat ein parlamentarisches System eingeführt. Frauen verfügen seit 2005 über das aktive und passive Wahlrecht. Diese Parlamentswahl war die erste Abstimmung in Kuwait seit dem Amtsantritt des neuen Emirs Scheich Nawaf im September.

