Ministerpräsident Scheich Sabah reichte beim Kronprinzen ein Rücktrittsgesuch für das gesamte Kabinett ein, wie die staatliche Nachrichtenagentur Kuna berichtete. Damit kam der Regierungschef einem im Wochenverlauf geplanten Misstrauensvotum zuvor. Es war bereits die dritte Regierung in Kuwait binnen anderthalb Jahren, die geschlossen zurückgetreten ist. Die Rücktritte werteten Beobachter als Beleg, dass es den Regierungen nicht möglich war, Reformen umzusetzen.

Anders als in anderen Golfstaaten gibt es in Kuwait ein vom Volk gewähltes Parlament, das in der Vergangenheit immer wieder mit der vom Emir ernannten Regierung aneinandergeriet.

