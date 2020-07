Ein 93 Jahre alter früherer SS-Wachmann aus dem Konzentrationslager Stutthof ist zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Die Richter am Hamburger Landgericht sahen es als erwiesen an, dass der Mann zwischen 1944 und 1945 mehrere Monate lang zur Wachmannschaft des deutschen Konzentrationslagers bei Danzig gehört hat. Er habe sich damit der Beihilfe zum Mord in 5232 Fällen und zum versuchten Mord in einem Fall schuldig gemacht. Da der Angeklagte zum Tatzeitpunkt 17 Jahre alt war, fand der Prozess vor der Jugendstrafkammer statt. In Stutthof hielt die SS mehr als 100.000 Menschen gefangen, rund 65.000 wurden getötet.