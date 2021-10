Knapp zwei Wochen nach dem Vulkanausbruch auf der kanarischen Insel La Palma dürfen die Bewohner im unmittelbaren Gefahrengebiet ihre Häuser wieder verlassen.

Das örtliche Fernsehen berichtete, die Behörden hätten eine Verbesserung der Luftqualität festgestellt, so dass die Ausgangssperren für rund 3.800 Menschen aufgehoben worden seien. Die Behörden überwachen die Luftqualität entlang der Küste. Die Konzentration an Schwefeldioxid war zuletzt angestiegen. Wegen meteorologischer Verhältnisse hatte der Katastrophendienst die Ausgangssperre veranlasst. Die Wetterbedingungen hätten verhindert, dass die Gase sich verflüchtigten, hieß es zur Begründung. In den betroffenen Gebieten der Insel waren die Menschen aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen abzustellen. Zudem gab es die Empfehlung, zum Schutz vor der Vulkanasche Gesichtsmasken zu tragen und die Augen zu bedecken. Das Auswärtige Amt in Berlin riet von nicht notwendigen Reisen nach La Palma ab.

20 Hektar Neuland aus im Atlantik erkalteter Lava entstanden

Gestern hatte sich am Vulkan Cumbre Vieja ein neuer Schlot aufgetan, aus dem Lava floss. Durch die neuen, etwa 15 Meter voneinander entfernt gelegenen Spalte sprühten feurig rote und orangene geschmolzene Gesteinsbrocken in Richtung des Meeres - parallel zu einem Lavastrom, der zuvor in dieser Woche den Atlantik erreicht hatte.



Ein neu entstandenes Gebiet aus im Wasser erkalteter und erstarrter Lava umfasst bislang mehr als 20 Hektar. Der Vulkan spuckte nach Schätzungen bislang etwa 80 Millionen Kubikmeter geschmolzenen Gesteins aus - mehr als doppelt so viel wie beim letzten Ausbruch auf der Insel 1971. Gas und Asche wurden in eine Höhe von bis zu 6.000 Metern ausgestoßen.

6.000 Menschen in Sicherheit gebracht

Der Vulkan-Experte Miguel Angel Morcuende sprach von nach wie vor "intensiven Aktivitäten". Bislang wurden rund 6.000 Menschen aus den gefährdeten Bereichen um den Cumbre Vieja in Sicherheit gebracht. Seit dem Ausbruch am 19. September wurden mehr als 800 Gebäude und große Landflächen zerstört.



Auf La Palma leben etwa 85.000 Menschen. Die Haupteinkunftsquellen sind Obstanbau und Tourismus. Die wenigsten der Inselbewohner sind von den Eruptionen betroffen: Weniger als acht Prozent der Inselwerde derzeit in Mitleidenschaft gezogen, sagte Morcuende. Der Rest führe ein normales Leben

Diese Nachricht wurde am 02.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.