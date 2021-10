Der Vulkanausbruch auf La Palma lässt weiterhin keinen Flugverkehr auf der Kanareninsel zu.

Die Maschinen mussten nach offiziellen Angaben gestern der zweiten Tag in Folge am Boden bleiben. Als Grund wurde die Vulkanasche genannt. Der Hauptstrom der Lava auf La Palma ergießt sich derzeit in den Atlantik und lässt dort eine neue Landzunge entstehen. Der Vulkan im Bergmassiv Cumbre Vieja war vor einem Monat ausgebrochen. Seitdem mussten rund 7.000 Bewohner in Sicherheit gebracht werden.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.