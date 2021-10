Nach dem Vulkanausbruch auf der kanarischen Insel La Palma wird der neue Lavastrom entgegen ersten Voraussagen vorerst wohl nicht das Meer erreichen.

Der Strom habe sich deutlich verlangsamt und bewege sich am Rande des Berges La Laguna im Süden La Palmas mit einer Geschwindigkeit von zwei Metern pro Stunde vorwärts, berichtet der TV-Sender RTVE. Die heiße Masse habe erneut Bananenplantagen zerstört und sei noch 160 Meter vom Meer entfernt.



Der Hauptstrom der Lava auf La Palma ergießt sich derzeit in den Atlantik und lässt dort eine neue Landzunge entstehen. Wegen der Vulkanasche ist der Flugverkehr auf der Kanareninsel weiterhin unterbrochen. Die Schäden werden bisher auf etwa 400 Millionen Euro geschätzt. Hunderte Häuser sind zerstört. Rund 7.000 Bewohner wurden in Sicherheit gebracht werden.

