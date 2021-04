Die italienische Sängerin Milva ist tot.

Sie starb im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit in Mailand. Kulturminister Franceschini teilte mit, Milva sei eine der stärksten Interpretinnen des italienischen Chansons gewesen und habe mit ihrer Stimme intensive Emotionen bei ganzen Generationen geweckt.



Milva, die eigentlich Maria Ilva Biolcati hieß, wurde 1939 geboren. Als Sängerin wurde sie in den Sechziger- und Siebzigerjahren berühmt. Sie hatte vor allem in Deutschland eine große Fangemeinde und interpretierte unter anderem Lieder von Bertolt Brecht und Kurt Weill. In Mailand stand sie mehrere Jahre lang als Seeräuber-Jenny in der "Dreigroschenoper" auf der Bühne. 2010 zog sie sich aus dem Musikleben zurück.

