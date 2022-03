Trend zu weniger PCR-Tests setzt sich fort. (imago images/Sven Simon)

Wie der Verband Akkreditierter Labore in der Medizin mitteilte, lag die Auslastung in der vergangenen Woche durchschnittlich bei 67 Prozent. Die Angaben stammen demnach von rund 180 Laboren und repräsentieren damit den Großteil des aktuellen Corona-Testgeschehens in Deutschland. Die Kapazitäten waren im Januar und Anfang Februar teils mit Werten von über 90 Prozent annähernd ausgeschöpft.

Die sinkenden Testzahlen werten die Labore jedoch nicht als sicheren Hinweis auf ein nachlassendes Infektionsgeschehen. Die Rate positiver Tests liege mit rund 45 Prozent unverändert hoch, hieß es. Das deute auf eine hohe Zahl unerkannter Fälle hin, die nicht in die Statistik des Robert Koch-Instituts einfließen.

