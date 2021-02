Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer wirkt auch gegen die Varianten des Virus aus Großbritannien und Südafrika.

Das ist das Ergebnis einer Studie, die im Fachblatt "Nature Medicine" veröffentlicht wurde, wie beide Unternehmen gemeinsam mitteilten. Es habe sich im Labor gezeigt, dass das Blut von 20 mit dem Impfstoff geimpften Menschen die Schlüsselmutationen der Coronavirus-Varianten neutralisiere - in dem Blut also ausreichend neutralisierende Antikörper waren.



Nun brauche es klinische Daten, um noch mehr über die Wirkung des Impfstoffs gegen Virusvarianten zu lernen.



Die britische und südafrikanische Variante des Coronavirus gelten als ansteckender, auch in Deutschland sind sie aufgetaucht.

