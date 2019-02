Der britische Labour-Vorsitzende Corbyn hat Premierministerin May vorgeworfen, in der Brexit-Frage auf Zeit zu spielen. Jede Verzögerung, jeder faule Kompromiss vergrößere nur die Unsicherheit für Industrie und Unternehmen, sagte Corbyn vor dem Unterhaus in London. Investitionen würden zurückgehalten, Arbeitsplätze gingen verloren und noch mehr Jobs gerieten in Gefahr.

Corbyn hatte erst gestern erklärt, seine Labour-Partei würde gegebenenfalls eine zweite Volksabstimmung über den Brexit unterstützen. May hatte heute eine Verschiebung des für den 29. März geplanten Termins ins Spiel gebracht. May sagte in ihrer Rede vor dem Unterhaus, wenn das Parlament das Brexit-Abkommen mit der EU erneut ablehnen sollte und auch nicht wolle, dass es zu einem ungeregelten Austritt komme, könnte über eine kurze Verlängerung der Austrittsfrist abgestimmt werden.



Lange hat sich die britische Premierministerin May gegen eine mögliche Verschiebung des Brexit gewehrt, doch nun kommt die Kehrtwende: Die Regierungschefin will dem Parlament unter bestimmten Bedingungen die Entscheidung überlassen. Dies teilte sie in einer Rede vor dem Unterhaus in London mit.



Bislang ist der Austritt aus der Europäischen Union für den 29. März vorgesehen. Einer Verschiebung müssten alle anderen 27 EU-Mitgliedsstaaten zustimmen. Am Wochenende hatte sich bereits EU-Ratspräsident Tusk auf dem Gipfel von EU und Arabischer Liga für eine Brexit-Verschiebung ausgesprochen.

BDI befürchtet Milliardenverluste

Der Bundesverband der deutschen Industrie befürchtet Verluste in Milliardenhöhe für den Fall eines ungeregelten Brexits. Im schlimmsten Fall rechne man allein in diesem Jahr mit Einbußen von rund 17 Milliarden Euro für die deutsche Wirtschaft, sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Lang in Berlin. Er forderte die britische Regierung auf, einen Austritt aus der EU ohne Abkommen unter allen Umständen zu verhindern. Großbritannien werde sonst in eine Rezession stürzen.



