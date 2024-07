Labour-Partei laut Prognose klare Wahlsiegerin. (AFP / OLI SCARFF)

Nach Angaben der BBC kann Labour mit 410 Sitzen rechnen, das sind mehr als doppelt so viele wie bei der Unterhauswahl im Dezember 2019.

+++ Der Vorsitzende der Labour-Partei, Starmer, dürfte damit neuer Premierminister von Großbritannien werden.

Er würde den konservativen Regierungschef Sunak ablösen. In einer ersten Reaktion dankte Starmer seinen Unterstützern und Wählern für das Vertrauen.

+++ Die regierenden Konservativen dürften laut der Prognose das schlechteste Ergebnis in ihrer fast 200-jährigen Geschichte eingefahren haben.

Demnach kommen die Tories nur noch auf 131 der 650 Sitze im Unterhaus, laut der BBC sind das so wenig wie noch nie ("their lowest number ever"). Bei der Wahl 2019 hatten sie noch 365 Mandate errungen.

+++ Für die Liberaldemokraten werden 61 Mandate vorhergesagt.

Die rechtspopulistische Partei Reform UK steht in den Prognosen bei 13 Sitzen. Deren Mitbegründer Farage hatte den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union maßgeblich betrieben.

Arbeitsminister Stride sagte dagegen der BBC, für seine konservative Partei sei ein schwieriger Moment eingetreten. Der Vorsitzende der überraschend zweistellig vorhergesagten Liberaldemokraten, Davey, erklärte, die Partei stehe vor einer Zahl von Mandaten, die sie in den Wahlen der vergangenen 100 Jahre nicht zusammen erzielt habe.

+++ Wahlberechtigt waren mehr als 46 Millionen Bürgerinnen und Bürger.

Sie hatten jeweils eine einzige Stimme. Der Kandidat oder die Kandidatin, die in einem Wahlkreis die meisten Stimmen auf sich vereint, gewinnt das Direktmandat im britischen Unterhaus. Am frühen Freitagmorgen wird mit einem Endergebnis gerechnet.

+++ Der Labour-Vorsitzende Starmer hat in einem Londoner Wahlkreis seine Stimme abgegeben.

Er dürfte der neue britische Premierminister werden. Projektionen sagen Labour weit mehr als 400 der 650 Mandate im Unterhaus (House of Commons) voraus. Das wäre die größte Mehrheit seit rund 190 Jahren

+++ Premierminister Sunak hat am Vormittag in seinem Wahlkreis Richmond and Northallerton im nordenglischen Yorkshire abgestimmt.

Vertreter seiner Konservativen Partei haben bereits eingestanden, dass Labour vermutlich auf einen Sieg zusteuert.

+++ Nach Ansicht des Publizisten Thomas Kielinger können die Menschen in Großbritannien einen Regierungswechsel kaum erwarten.

Labour sei unter dem früheren Vorsitzenden Corbyn für viele jahrelang nicht wählbar gewesen, sagte der langjährige London-Korrespondent der Zeitung "Die Welt" im Deutschlandfunk . Das habe sich unter Starmers Führung geändert. Dieser müsse nun dafür sorgen, dass sich die "riesige" Kluft zwischen Arm und Reich im Land wieder verringere.

+++ Die Politologin und Großbritannien-Expertin Anna-Lena Högenauer von der Universität Luxemburg sieht mehrere Gründe für den Höhenflug der Labour-Partei.

Högenauer sagte im Deutschlandfunk , nach 14 Jahren konservativer Regierung mache die Bevölkerung die Tories für nahezu alle Probleme verantwortlich - von hohen Lebenshaltungskosten bis zu mangelhafter ärztlicher Versorgung. Zudem habe Labour-Chef Starmer es geschafft, seine Partei in der Mitte zu positionieren, wo Wahlen in Großbritannien gewonnen würden.

+++ Am rechten Rand wirbt die populistische Partei Reform UK um Stimmen.

Ihr Vorsitzender Farage hatte einst den Brexit maßgeblich vorangetrieben. Reform UK dürfte insbesondere den konservativen Tories Stimmen abnehmen

Diese Nachricht wurde am 05.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.