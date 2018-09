Die Delegierten des Labour-Parteitags haben mit großer Mehrheit für die Option eines zweiten Brexit-Referendums gestimmt.

Auch eine Abkehr vom EU-Austritt sollte nicht ausgeschlossen werden, forderte der Brexit-Beauftragte Starmer in Liverpool. Niemand schließe den Verbleib in der EU als Wahlmöglichkeit aus. Starmer kündigte an, die Labour-Partei werde im Parlament mit Nein stimmen, wenn sie ihre Forderungen in einem Brexit-Abkommen nicht berücksichtigt sehe. Premierministerin May bräuchte dann die Stimmen fast aller Abgeordneter ihrer konservativen Tories und dies sei wegen parteiinterner Kritik kaum zu erreichen. Labour wolle Neuwahlen, um einen Brexit-Stillstand im Parlament zu verhindern, betonte Starmer.