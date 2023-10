Bundesrat zu Israel (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

Die Sicherheit Israels sei deutsche Staatsräson, heißt es in einem einstimmig beschlossenen Entschließungsantrag der Länderkammer. Die Attacken der Hamas werden als "Akt der Barbarei und des Terrors" verurteilt. Zugleich kritisiert der Bundesrat das Bejubeln und Propagieren von Hamas-Terror auf deutschen Straßen und Schulhöfen. Das sei nicht hinnehmbar und werde konsequent verfolgt und geahndet. Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher sagte, es gebe die Verpflichtung jüdisches Leben in Deutschland zu schützen. An der Bundesratssitzung nahm auch der Botschafter Israels in Berlin, Prosor, teil.

Der Bundestag hatte sich bereits vergangene Woche fraktionsübergreifend mit Israel solidarisiert.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.