Gesetzgebung

In einem Schreiben des Ältestenrates des Bundesrates an die Parlamentarischen Geschäftsführer der Koalitionsfraktionen heißt es, SPD, Grüne und FDP im Bundestag würden die Länderkammer in immer mehr Fällen um Fristverkürzung bei der Beratung bitten. Betroffen seien zum Beispiel sämtliche Gesetze, die der Bundestag in seiner Sitzungswoche Ende November beschlossen habe. Zwar sei es dem Bundesrat bewusst, dass in Zeiten besonderer Herausforderungen das Gesetzgebungsverfahren im Einzelfall beschleunigt werden müsse. Dieser Ausnahmefall dürfe aber nicht zur Regel werden.

Der Ältestenrat des Bundesrates beklagt in seinem Schreiben an die Parlamentarischen Geschäftsführer der Koalitionsfraktionen indirekt, die Koalition versuche mit ihrem Vorgehen, selbst verursachte Verzögerungen zu Lasten der Länderkammer zu kompensieren.

