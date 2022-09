Die steigenden Energiekosten sollen durch das Entlastungspaket der Bundesregierung abgefedert werden. (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Bayerns Ministerpräsident Söder der "Welt am Sonntag", das Entlastungspaket sei in der jetzigen Form "keinesfalls zustimmungsfähig". Er warf der Bundesregierung vor, einsame Entscheidungen zu treffen, die von den Ländern im Rahmen der Schuldenbremse nicht mehr zu finanzieren seien, während der Bund in Schattenhaushalten mit gigantischen Summen hantiere.

Streit um Kostenverteilung

Streit gibt es insbesondere beim möglichen Nachfolger des Neun-Euro-Tickets. Nach dem Willen der Bundesregierung soll es 49 bis 69 Euro im Monat kosten - wenn die Länder dies mitfinanzieren. Die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Rehlinger (SPD), kündigte Widerstand an. "Es kann nicht sein, dass Bundesverkehrsminister Volker Wissing sich nur an einem Preissignal beteiligt, und dann ist es für ihn erledigt mit dem ÖPNV", sagte sie. Der Nahverkehr müsse nicht nur günstig, sondern in vielen Gegenden erstmal vorhanden sein.

Zuvor hatte auch schon Baden-Württemberg mit einem Nein im Bundesrat zu Teilen des Maßnahmenbündels gedroht. Am 28. September ist eine Sonderkonferenz der Länderchefs mit Bundeskanzler Scholz (SPD) geplant.

Weitere Maßnahmen gefordert

Andere fordern weitere Maßnahmen über das Entlastungspaket hinaus. Niedersachsens Ministerpräsident Weil (SPD) sagte der Nachrichtenagentur dpa, dies könne nicht der letzte Schritt gewesen sein. Jetzt gehe es noch um Hilfen für Unternehmen, die in Bedrängnis seien, sagte er.

Die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Fahimi, forderte einen Gaspreisdeckel und kurzfristig eine weitere Energiepreispauschale in Höhe von 500 Euro pro Person, plus 100 Euro für jedes Kind. Für Empfänger von Sozialleistungen seien weitere Hilfen nötig, für Mieter mehr Schutz bei Zahlungsausfällen.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.