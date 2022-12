Nach der Aufarbeitung der Vorkommnisse beim RBB werden nun einheitliche Regeln zur Kontrolle der Anstalten aufgestellt. (picture alliance / dpa / Monika Skolimowska)

Die Aufbereitung der Vorkommnisse beim RBB und in anderen Rundfunkanstalten hätten gezeigt, dass die einzelnen Häuser in den Bereichen Transparenz, Regeltreue und Gremienaufsicht sehr unterschiedlich aufgestellt seien, erklärten die rheinland-pfälzische Medienstaatssekretärin Raab und der sächsische Medienstaatsminister Schenk in Mainz. Die Regelungsentwürfe seien ab der übernächsten Woche auf der Internetseite der Rundfunkkommission einsehbar. Dort könnten sie dann bis Ende Januar nächsten Jahres kommentiert werden.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.