Länder erwarten 2,95 Milliarden Euro Mehrkosten für den ÖPNV in diesem Jahr (imago images / Arnulf Hettrich)

Das geht aus einem Brief der Verkehrsminister der Länder an Bundesminister Wissing und Finanzminister Lindner hervor, aus dem das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert. Eingerechnet in den Betrag seien unter anderem die Steigerung der Bau-, Energie- und Personalkosten und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Der Bund solle 1,5 Milliarden Euro der Mehrkosten übernehmen. Nur damit könnten das geplante Neun-Euro-Ticket und die Klimaschutzziele umgesetzt werden.

Das Neun-Euro-Ticket soll ab dem 1. Juni für die Dauer von drei Monaten eingeführt werden und ist Teil des Entlastungspakets der Regierung wegen der hohen Energiepreise. Es soll morgen im Kabinett beschlossen werden.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.