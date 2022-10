Ministerpräsidentenkonferenz: Christian Lindner FDP), Bundesminister für Finanzen, Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, und Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft. (Michael Matthey / dpa / Michael Matthey)

Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten sind sich einig: Die Gaspreisbremse muss schneller kommen als geplant. Nordrhein-Westfalens Regierungschef Wüst (CDU) sagte nach den Beratungen mit seinen Länder-Kollegen in Hannover, statt ab März sollten die Bürger bereits ab Januar dauerhaft bei den Gaspreisen entlastet werden. Zudem brauche es Entlastungen für diejenigen, die mit Öl oder Pellets heizten. In seinem Bundesland betreffe dies ein Viertel der Bürger, sagte Wüst.

Niedersachsens Ministerpräsident Weil (SPD), der den Vorsitz der Konferenz hat, betonte, der Vorschlag der Expertenkommission sei nicht tauglich. Eine Entlastung durch eine Einmalzahlung im Dezember, der im Januar und Februar eine höhere Belastung folge, bevor im März der Gaspreisdeckel greife, sei "außerordentlich schwer zu kommunizieren".

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke (SPD) zeigte sich besorgt über die Ängste in der Bevölkerung. Es sei im Land eine so große Verunsicherung und teilweise Angst bei den Menschen, das habe er so noch nicht erlebt, sagte er im Deutschlandfunk . Man brauche jetzt schnelle Antworten aus Berlin, forderte er. Er sei, so wörtlich, ziemlich sauer, dass die Regierung nicht früher gehandelt habe.

Habeck: "Halten erst einmal an den Vorschlägen der Kommission fest"

An dem Treffen der Länder nahmen Bundesfinanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck teil, um die Position des Bundes zu erläutern. Habeck sagte, die Ansage der Bundesregierung sei erst einmal, die Vorschläge der Expertenkommission umzusetzen. Wenn es noch einmal Berechnungen gebe, die die Arbeit der Kommission in Frage stellten, dann werde man sich damit auch noch einmal auseinandersetzen. Lindner betonte, man arbeite mit hohem Tempo daran, dass bei den Menschen und bei den Betrieben schon in diesem Jahr beim Gas etwas sichtbar werde und dass man auch zu Beginn des nächsten Jahres die Versicherung an das Land senden könne, dass der Staat in dieser Krisenzeit die finanziellen Belastungen abfedere.

Was die Expertenkommission vorgeschlagen hat

Die Expertenkommission zur Gaspreisbremse hatte ein zweistufiges Verfahren vorgeschlagen: In einem ersten Schritt soll der Staat im Dezember einmalig die Abschlagszahlung für Gas- und Fernwärme-Kunden übernehmen. Die Einmalzahlung soll auf Basis des Verbrauchs ermittelt werden, der der Abschlagszahlung im September zugrunde lag. Diese Zahlung ist als Entlastung für Dezember, Januar und Februar gedacht - soll der Einfachheit halber aber nur im Dezember greifen. Der zweite Schritt kommt dann ab März: Dann soll eine Gas- und Wärmepreisbremse greifen. Sie sieht für eine Grundmenge an Gas einen staatlich garantierten Bruttopreis inklusive aller auch staatlich veranlassten Preisbestandteile von 12 Cent pro Kilowattstunde vor.

Kritik an den Entlastungsplänen von verschiedenen Seiten

Kritik an den Vorschlägen der Expertenkommission war von verschiedenen Seiten gekommen. Der Präsident des Westdeutschen Handwerkskammertages, Schröder, fordert etwa einen früheren Beginn der Gaspreisbremse für Handwerksbetriebe. Schröder sagte im Deutschlandfunk, für energieintensive Unternehmen wie Bäckereien oder Wäschereien käme der bisher für März geplante Start zu spät. Nötig wäre eine Entlastung bereits ab Januar wie sie für die Industrie vorgesehen sei. Generell sei er aber erleichtert, dass eine Regelung gefunden sei.

Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Bentele, forderte einen zusätzlichen Härtefallfonds. Da die Preisbremse erst im Frühjahr komme, würden bis dahin viele Menschen in ihren Wohnungen frieren müssen, sagte sie. Der Chef der Gewerkschaft Verdi, Werneke, bezeichnete das vorgeschlagene Modell als sozial unausgewogen. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung werde darin genauso behandelt wie eine Villa mit Pool.

SPD-Chef Klingbeil für stärkere Entlastungen

Auch nach Ansicht des SPD-Vorsitzenden Klingbeil greifen die von der Kommission vorgeschlagenen Entlastungen zu kurz. Die Frage sei, was man eigentlich im Januar und Februar mache, sagte er im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks . Im Bundestag müsse man noch einmal darüber sprechen, ob man da nicht auch etwas finden könne, um den Unternehmen und den Bürgerinnen und Bürgern noch mal stärker unter die Arme zu greifen. Einmalzahlungen müssten zudem versteuert werden, um sozial gerecht zu entlasten, betonte Klingbeil. Dass die Entlastungen aber sowohl für Hausbesitzer als auch für Mieter gelten, lasse sich nicht vermeiden. Man sei bei all diesen Fragen gerade in einem Dilemma zwischen Zielgenauigkeit und Schnelligkeit, sagte er.

Am 2. November kommen die Länderchefinnen und -chefs mit Bundeskanzler Scholz zusammen. Dann soll abschließend über die Entlastungspläne entschieden werden.

