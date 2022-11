Umzug in kleinere Wohnung

Bayern und Hamburg wollen älteren Mietern einen Umzug in kleinere Wohnungen ermöglichen, ohne dass sie dann höhere Mieten zahlen müssen. (Annette Kammerer)

Das kündigte der bayerische Ressortchef Eisenreich an, der sich diesbezüglich mit Hamburg abgestimmt hat. Der CSU-Politiker verwies darauf, dass viele Mieter bis ins hohe Alter in jenen Wohnungen blieben, in denen sie früher mit der ganzen Familie gelebt hätten. Dabei wünschten sich viele von ihnen eine kleinere, bedarfsgerechte Wohnung. Was sie abschrecke, seien höhere Mieten. Viele hätten noch günstige Altverträge und seien daher nicht bereit, bei einem Wechsel mehr zu bezahlen.

Begründet wurde der Antrag auch damit, dass im Zuge einer Novelle künftig die sogenannte stille Wohnraumreserve genutzt werde könne, was wiederum den Wohnungsmarkt entlaste.

