Nach Treffen mit Bundeskanzler Scholz

In einer Erklärung nach dem Treffen mit Bundeskanzler Scholz heißt es zudem, ein Verzicht auf weitere Belastungen reiche nicht aus. Einige Länder betonten nun in Protokollerklärungen, dass sie die Subventionskürzung beim Agrardiesel in der aktuellen Lage nach wie vor für falsch halten. Unionsgeführte Länder hatten ihre Zustimmung zu dem im Bundestag bereits beschlossenen Wachstumschancengesetz an eine Rücknahme dieser Kürzungen geknüpft.