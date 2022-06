Würzburg: Nancy Faeser (SPD) und Joachim Herrmann (CSU), unterhalten sich am letzten Tag der Innenministerkonferenz (IMK). (dpa/Daniel Löb)

Die Summe soll der Bund neben dem finanziellen Engagement der Länder innerhalb der kommenden zehn Jahre zur Verfügung stellen, sagte Bayerns Innenminister Herrmann zum Abschluss der Innenministerkonferenz in Würzburg. Die Länder riefen den Bund zudem dazu auf, das Sirenen-Warnnetz in Deutschland weiterzuentwickeln und dafür die bestehenden Förderprogramme beizubehalten. Bundesinnenministerin Faeser erklärte, zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes gehöre vor allem eine bessere Zusammenarbeit von Bund und Ländern, die man nun mit dem Gemeinsamen Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz umsetzen werde. Der Bund werde massiv in den Bevölkerungsschutz investieren, sicherte die SPD-Politikerin zu.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.