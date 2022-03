Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, krisiert das Auslaufen der bundesweiten Corona-Beschränkungen (dpa/Sven Hoppe)

Bayerns Ministerpräsident Söder sagte, mit dem Ende der bundesweiten Beschränkungen werde eine zwei Jahre währende gemeinsame Wegstrecke beendet. Auch der baden-württembergische Regierungschef Kretschmann betonte, eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit stelle er sich anderes vor. Ähnlich äußerten sich Thüringens Ministerpräsident Ramelow und sein hessischer Kollege Bouffier. Auch SPD-geführte Länder kritisierten den Bund. Konkret stören sich die Länder daran, dass der Bund in vielen Bereichen des Alltags die Maskenpflicht abschaffen will. Die Hürden für die Einführung der sogenannten Hotspot-Regelung halten sie in der Praxis für kaum umsetzbar.

Das neue Gesetz soll morgen vom Bundestag beschlossen werden und kommt dann direkt in den Bundesrat - zustimmungspflichtig ist es aber nicht.

