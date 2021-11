Reinhold Hilbers (CDU) äußert sich vor der dritten Verhandlungsrunde gegenüber Medien. (Christophe Gateau/dpa)

Bei den Verhandlungen in Potsdam offerierte der Verhandlungsführer der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, Niedersachsens Finanzminister Hilbers eine lineare Lohnerhöhung in nicht näher bezifferter Höhe. Dies teilte er am Abend nach Ende der Gespräche mit.

Die dritte Tarifrunde soll heute fortgesetzt werden. Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern für rund 800.000 Landesbeschäftigte fünf Prozent mehr Geld, monatlich jedoch mindestens 150 Euro und im Gesundheitswesen 300 Euro. Ein Abschluss soll auf die etwa 1,4 Millionen Beamtinnen und Beamten sowie auf rund eine Million Versorgungsempfänger - also etwa pensionierte Beamte - übertragen werden. Hessen ist nicht Mitglied der Tarifgemeinschaft und hat bereits einen separaten Vertrag mit den Gewerkschaften abgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.