Die Länder haben sich auf eine gemeinsame Verhandlungslinie über die Frage der Flüchtlingsfinanzierung verständigt. (picture alliance / dpa / Markus Scholz)

In dem Konzept verlangen die Länderchefs deutlich mehr Geld vom Bund für die Versorgung von Flüchtlingen. So fordern die Ministerpräsidenten die vollständige Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung sowie die Zahlung einer monatlichen Pauschale für jeden Flüchtling. Zudem soll sich der Bund an den Ausgaben für die Integration und den Aufwendungen für unbegleitete Minderjährige stärker beteiligen. Die vom Bund zugesagten 2,75 Milliarden Euro für Geflüchtete aus der Ukraine und aus anderen Ländern reichten nicht aus, heißt es.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.