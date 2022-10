Glasfaserausbau

Der Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland kommt nicht weiter voran, weil die Mittel ausgeschöpft sind. (imago)

In einem Brief an den Bund, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert, heißt es, der derzeitige Antragsstopp müsse aufgehoben werden, die Förderung müsse im Januar unmittelbar weitergehen. Schnelle Internetverbindungen seien wichtig für die deutsche Volkswirtschaft. Es gehe bei diesem Thema um eine nachhaltige Zukunftsgestaltung. Den Brief haben alle Länder außer Hessen unterzeichnet. Städtetag, Landkreistag sowie Städte- und Gemeindebund schlossen sich der Forderung an.

Der Bund hatte zum 17. Oktober die Förderung des Glasfaserausbaus für dieses Jahr eingestellt. Begründet wurde dies damit, dass die dafür vorgesehenen drei Milliarden Euro wegen hoher Nachfrage nicht bis zum Jahresende reichten.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.