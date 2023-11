Bund-Länder-Treffen

Die Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Scholz (Mitte) vor einem Jahr (Kay Nietfeld/dpa)

Der Sprecher der SPD-geführten Länder, Niedersachsens Ministerpräsident Weil, kritisierte, die unionsgeführten Länder sowie das von den Grünen geführte Baden-Württemberg hätten umfassende Änderungsvorschlage eingebracht. Weil nannte insbesondere die Forderung nach Asylverfahren in Drittstaaten - also außerhalb der EU. Der niedersächsiche Ministerpräsident sagte, die SPD-geführten Länder könnten sich Asylverfahren zwar in Transitstaaten vorstellen, nicht aber in irgendeinem Land wie etwa Ruanda.

Einigkeit besteht bei den Ländern darin, dass der Bund mehr Mittel bereitstellen sollte - etwa für die Unterbringung von Flüchtlingen. Hessens Regierungschef Rhein von der CDU betonte, man sei sich darüber hinaus auch einig bei der Forderung einer Bezahlkarte für Asylsuchende. Rhein betonte, die Länder träten außerdem dafür ein, dass eine überparteiliche Kommission das Asylrecht weiterentwickeln solle.

Finanzierung des Deutschlandtickets

Auch die langfristige Finanzierung des 49-Euro-Tickets ist ein Streitthema. Bund und Länder haben bis 2025 jährlich jeweils 1,5 Milliarden Euro zugesagt. Außerdem sollen Mehrkosten in diesem Jahr zu gleichen Teilen getragen werden. Die Frage ist, wer danach Mehrkosten trägt, die den Verkehrsunternehmen aufgrund der niedrigeren Einkünfte durch das vergünstigte Angebot entstehen.

Soforthilfen für Kliniken

Weiteres Thema der Bund-Länder-Runde sollte die geplante Krankenhausreform sein. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat die Forderung nach finanziellen Soforthilfen für Kliniken erneuert. Ihr Vorsitzender Gaß rief Bund und Länder auf, unter anderem einen Inflationsausgleich auf den Weg zu bringen. Die Krankenhäuser benötigten eine solide finanzielle Grundlage, um die stationäre Versorgung aufrechterhalten zu können, sagte Gaß in der "Rheinischen Post".

Wegen der akuten Finanznot vieler Standorte verlangen die Krankenhäuser insbesondere zusätzliches Geld vom Bund. Bundesgesundheitsminister Lauterbach lehnt dies bislang mit Verweis auf die Zuständigkeit der Länder ab.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.