Fahrgäste warten im Bahnhof auf eine Regionalbahn. (dpa / picture alliance / Stefan Sauer)

Das beschlossen die Verkehrsminister der Länder am Abend. Die Vorsitzende der Konferenzrunde, Bremens Senatorin Schaefer sagte, der ursprüngliche Termin zum Jahresbeginn sei zu ambitioniert gewesen. Es sei organisatorisch, rechtlich und finanziell eine große Herausforderung, betonte die Grünen-Politikerin. Die Länder-Verkehrsmininster mahnen in ihrem Beschluss außerdem an, die Finanzierung rasch zu regeln - und zwar so, dass eventuelle Mehrkosten zu gleichen Teilen von Bund und Ländern getragen werden.

Bundesverkehrsminister Wissing reagierte zurückhaltend darauf: Der FDP-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, die finanziellen Fragen seien bereits zwischen dem Bundeskanzler und den Ministerpräsidenten geklärt worden.

Keine gemeinsame Linie fanden die Verkehrsminister bei der Frage, wann die Maskenpflicht im öffentlichen Personenverkehr abgeschafft werden soll. Nach den Worten Schaefers halten einige Länder den Jahreswechsel für den richtigen Zeitpunkt. Andere wollten bis zum Ende des Winters warten.

