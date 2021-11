Corona-Pandemie Länder wollen bundesweite Regeln noch verschärfen

In Deutschland tritt morgen das geänderte Infektionsschutzgesetz in Kraft, das verschärfte Corona-Regeln vorsieht. Zu den Maßnahmen gehört die 3G-Regel im öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie am Arbeitsplatz. Zudem gibt es eine Testpflicht unter anderem für Pflegeheime. Einige Länder kündigten bereits an, über die beschlossenen Vorkehrungen hinauszugehen.

23.11.2021